Uomini e donne, Riccardo e Roberta rompono il silenzio: le loro parole (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo tanti pettegolezzi, Riccardo e Roberta hanno finalmente rotto il silenzio e svelato le cose tra di loro come stanno Riccardo e RobertaNegli ultimi giorni si è parlato di un possibile addio tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La coppia che ricordiamo è uscita dal programma Uomini e donne circa un mese fa avrebbe lasciato intendere di essere in crisi. Il motivo che ha scatenato i propri fan uno strano silenzio che durava da giorni ma anche una serie di foto cancellate. A svelare realmente le cose come stanno ci hanno pensato i diretti interessati attraverso una stories postata su Ig. Roberta e Riccardo smentiscono le voci sulla ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo tanti pettegolezzi,hanno finalmente rotto ile svelato le cose tra dicome stannoNegli ultimi giorni si è parlato di un possibile addio traGuarnieri eDi Padua. La coppia che ricordiamo è uscita dal programmacirca un mese fa avrebbe lasciato intendere di essere in crisi. Il motivo che ha scatenato i propri fan uno stranoche durava da giorni ma anche una serie di foto cancellate. A svelare realmente le cose come stanno ci hanno pensato i diretti interessati attraverso una stories postata su Ig.smentiscono le voci sulla ...

