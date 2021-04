Ufficiale LOL Chi ride è fuori 2? I primi (presunti) nomi del cast di comici (Di domenica 18 aprile 2021) LOL Chi ride è fuori 2 ci sarà? A quanto pare sì: anche se manca l’ufficialità, pare che Amazon sia al lavoro sulla seconda edizione del fortunato programma comico di Prime Video. Dopo l’incredibile successo nella sola prima settimana di pubblicazione, l’esilarante reality condotto da Fedez e Mara Maionchi ha conquistato il popolo del web a suon di meme e parodie, mettendo d’accordo tutti (o quasi). L’8 aprile scorso, la prima edizione ha incoronato il suo vincitore, e ora gli utenti Amazon hanno stilato una serie di comici che vorrebbero nel cast della prossima stagione, facendo anche il nome di Paolo Bonolis. Ora, stando a un’indiscrezione de Il Messaggero, il colosso di streaming avrebbe già contattato i possibili candidati che si sfideranno a suon di battute in LOL Chi ride è ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 aprile 2021) LOL Chi2 ci sarà? A quanto pare sì: anche se manca l’ufficialità, pare che Amazon sia al lavoro sulla seconda edizione del fortunato programma comico di Prime Video. Dopo l’incredibile successo nella sola prima settimana di pubblicazione, l’esilarante reality condotto da Fedez e Mara Maionchi ha conquistato il popolo del web a suon di meme e parodie, mettendo d’accordo tutti (o quasi). L’8 aprile scorso, la prima edizione ha incoronato il suo vincitore, e ora gli utenti Amazon hanno stilato una serie diche vorrebbero neldella prossima stagione, facendo anche il nome di Paolo Bonolis. Ora, stando a un’indiscrezione de Il Messaggero, il colosso di streaming avrebbe già contattato i possibili candidati che si sfideranno a suon di battute in LOL Chiè ...

Advertising

ludoveecaa : @itsonlyforangel boh sinceramente io a night changes do in significato mio diverso da quello ufficiale quindi ci sta lol - Redblack100x100 : Sta canzone mi sta tormentando ?????? Mignottone Pazzo by Michela Giraud | Video Ufficiale - LOL: Chi ride è f...… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mignottone Pazzo di Michela Giraud: il Video Ufficiale della canzone di LOL Chi ride è fuori… - Luke_like : RT @wireditalia: Bitche, please: un errore di moderazione ha causato la cancellazione della pagina ufficiale del centro al confine franco-t… - Magnacaura : RT @wireditalia: Bitche, please: un errore di moderazione ha causato la cancellazione della pagina ufficiale del centro al confine franco-t… -