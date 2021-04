Pioli: “Non bisogna pensare agli arbitri, che sono di altissimo livello” (Di sabato 17 aprile 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa. Tutti desideriamo di vincere, specialmente in casa dove non ci riusciamo da un po’ di tempo. Mandzukic non ha i 90 minuti nelle gambe, Leao invece ci dà più profondità. Mario ha sofferto di non essere stato a disposizione, ha grande entusiasmo e ha qualità morali e tecniche. Le ultime gare che restano saranno importanti per il presente e il futuro di tutti. Donnarumma sa bene l’importanza della partita, poi alle altre situazioni ci pensa la società che è sempre attenta. Kessié è un giocatore completo, è migliorato molto e può crescere ancora. arbitri? Non dobbiamo pensare a queste cose. Dirigere le gare di Serie A è difficilissimo, e noi possiamo contare su una classe arbitrale di grande livello. Non vedo l’ora di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 aprile 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa. Tutti desideriamo di vincere, specialmente in casa dove non ci riusciamo da un po’ di tempo. Mandzukic non ha i 90 minuti nelle gambe, Leao invece ci dà più profondità. Mario ha sofferto di non essere stato a disposizione, ha grande entusiasmo e ha qualità morali e tecniche. Le ultime gare che restano saranno importanti per il presente e il futuro di tutti. Donnarumma sa bene l’importanza della partita, poi alle altre situazioni ci pensa la società che è sempre attenta. Kessié è un giocatore completo, è migliorato molto e può crescere ancora.? Non dobbiamoa queste cose. Dirigere le gare di Serie A è difficilissimo, e noi possiamo contare su una classe arbitrale di grande. Non vedo l’ora di ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - PBPcalcio : #Pioli: “#Tomori? la volonta mia e dell’area tecnica credo sia chiara..e sia quella di confermarlo. Tecnicamente no… - AmaroSobri : RT @MilanNewsit: Pioli: 'Non vediamo l'ora di rivedere i nostri tifosi allo stadio, ci danno emozione e forza' - sportli26181512 : Pioli: 'Non esistono distrazioni, testa bassa e pedalare fino alla fine del campionato': Si è parlato tanto di tant… - _magnopaolo_ : RT @Zorochan_1: Pioli in conferenza stampa è davvero ingiocabile, davanti al microfono entra in modalità Lebron James ai playoff. Raramente… -