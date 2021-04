Gianni Chiarini presenta capsule borse ecosostenibile (Di sabato 17 aprile 2021) Gianni Chiarini presenta ‘Marcella Canabic‘, capsule collection ecosostenibile per la primavere-estate 2021 e sceglie Filippa Lagerback come volto della campagna pubblicitaria. Marcella è da sempre simbolo di inclusività, una borsa capace di valorizzare lo stile di ogni donna attraverso la sua essenza traversale e dinamica, proprio come una girandola: salda al suo perno, ma in continuo movimento, pronta a mostrare costantemente le diverse sfaccettature del suo essere. Marcella Canabic è una speciale capsule ecosostenibile basata sull’idea di produzione circolare. Nello spirito del Marcella Club e della sua community, Gianni Chiarini si propone di delineare una nuova sensibilità ecologica e sociale, attraverso la creazione di una ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021)‘Marcella Canabic‘,collectionper la primavere-estate 2021 e sceglie Filippa Lagerback come volto della campagna pubblicitaria. Marcella è da sempre simbolo di inclusività, una borsa capace di valorizzare lo stile di ogni donna attraverso la sua essenza traversale e dinamica, proprio come una girandola: salda al suo perno, ma in continuo movimento, pronta a mostrare costantemente le diverse sfaccettature del suo essere. Marcella Canabic è una specialebasata sull’idea di produzione circolare. Nello spirito del Marcella Club e della sua community,si propone di delineare una nuova sensibilità ecologica e sociale, attraverso la creazione di una ...

