“È bello perdersi” | il tango-rock degli Extraliscio VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di sabato 17 aprile 2021) Elisabetta Sgarbi e– oto di Manuel PalmieriIl singolo è accompagnato dalclip che vede la regia di Elisabetta Sgarbi e che è stato girato al Globe Theatre di Bologna Dal 16 aprile è in radio “È”, il nuovo singolo, un sorprendente e folle “”, estratto dall’omonimo album (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music) disponibile in digitale, doppio cd e doppio vinile (https://smi.lnk.to/e). Il brano è stato scritto da Mirco Mariani e Elisabetta Sgarbi e composto da Mirco Mariani che lo ha registrato con il suo speciale ‘Mariani Orchestrone’, un’invenzione nata nel suo Labotron di Bologna per poter suonare da solo più strumenti contemporaneamente e ...