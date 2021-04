Indice Rt aggiornato al 16 aprile: la situazione regione per regione (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ stato reso noto il nuovo Indice Rt di ciascuna regione aggiornato a venerdì 16 aprile. La situazione epidemiologica è in leggero miglioramento in Italia e in quasi tutti i territori regionali. Le uniche regioni ad essere in difficoltà sono la Sardegna e la provincia autonoma di Bolzano. Si rilevano invece numeri positivi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Di seguito gli indici rt aggiornati. Abruzzo 0.92 Basilicata 1.08 Calabria 0.9 Campania 1 Emilia Romagna 0.78 Friuli Venezia Giulia 0.72 Lazio 0.79 Liguria 1 Lombardia 0.78 Marche 0.9 Molise 0.79 Piemonte 0.75 PA Bolzano 0.87 PA Trento 0.69 Puglia 0.89 Sardegna 1.38 Sicilia 1.03 Toscana 1.01 Umbria 0.84 Valle d’Aosta 1.26 Veneto 0.81 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ stato reso noto il nuovoRt di ciascunaa venerdì 16. Laepidemiologica è in leggero miglioramento in Italia e in quasi tutti i territori regionali. Le uniche regioni ad essere in difficoltà sono la Sardegna e la provincia autonoma di Bolzano. Si rilevano invece numeri positivi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Di seguito gli indici rt aggiornati. Abruzzo 0.92 Basilicata 1.08 Calabria 0.9 Campania 1 Emilia Romagna 0.78 Friuli Venezia Giulia 0.72 Lazio 0.79 Liguria 1 Lombardia 0.78 Marche 0.9 Molise 0.79 Piemonte 0.75 PA Bolzano 0.87 PA Trento 0.69 Puglia 0.89 Sardegna 1.38 Sicilia 1.03 Toscana 1.01 Umbria 0.84 Valle d’Aosta 1.26 Veneto 0.81 SportFace.

