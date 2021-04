Metroid Prime 4 | un ex Dreamworks e Sony Santa Monica si unisce a Retro Studios – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: Un 'Lighting Artist' di #DreamWorks si unisce al team di #MetroidPrime4. - sirico_luca : RT @PokeMillennium: Metroid Prime 4: un artista di DreamWorks si unisce al progetto Articolo di @sirico_luca #PokemonMillennium #NintendoSw… - PokeMillennium : Metroid Prime 4: un artista di DreamWorks si unisce al progetto Articolo di @sirico_luca #PokemonMillennium… - NintendOnTweet : Metroid Prime 4 ha un nuovo, espertissimo Lightining and Compositing Artist: Chad Orr - Nextplayer_it : Metroid Prime 4 - Assunto un artista delle illuminazioni della Dreamworks. -

Ultime Notizie dalla rete : Metroid Prime

In pentola c'è il sequel di Zelda Breath of The Wild,4 di cui non sappiamo nulla da troppo tempo, Bayonetta 3 e tutte quelle novità di cui ancora non conosciamo neppure il nome, senza ...Anche se al momento un nuovo capitolo,4, è solo un bellissimo sogno che speriamo si possa concretizzare presto almeno in forma di trailer o notizia, lo spirito avventuroso di Samus ...Retro Studios avrebbe assunto un "Senior Lighting Artist" per lo sviluppo di Metroid Prime 4, in uscita prossimamente.Chad Orr, un veterano che ha lavorato in Dreamworks e Sony Santa Monica sarà il Senior Lighting Artist di Metroid Prime 4 presso Retro Studios.. Retro Studios sta continuando nella sua massiccia ...