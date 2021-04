Celiachia | cos’è? A cosa occorre stare attenti? L’intolleranza al glutine in parole semplici

Leggi su cityroma

(Di giovedì 15 aprile 2021)? A? Tutto quel che c’è da sapere spiegato in. Persi intendepermanente al, una sostanza presente in alcuni cereali (grano, farro, kamut, segale, orzo, spelta, triticale e altri). In Italia colpisce quasi 600.000 persone. Non esiste una vera e propria cura ma le persone celiache possono vivere serenamente la loro vita escludendo dalla dieta tutti i prodotti contenenti. Si parla infatti di Dieta Gluten Free (attenzione però ad aderirvi se non si è celiaci!) Per approfondire:: cause, sintomi, esami e dieta gluten-free. L'articolo proviene da City Roma ...