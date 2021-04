Video l’Eredità 14 aprile 2021: Francesco di Palmi vince 52mila euro (Di mercoledì 14 aprile 2021) l’Eredità di mercoledì 14 aprile marzo 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Francesco di Palmi (Reggio Calabria). Francesco attualmente vive a Roma, è libero professionista, laureato in Scienze Naturali e ora studente di Ecobiologia. E’ fidanzato con Giulia. Ha un sacco di animali particolari, tra i quali un ghiro e due tritoni. Al suo quinto tentativo è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 52.500 euro. Bravissimo! Il suo ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 14 aprile 2021)di mercoledì 14marzo. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, èdi(Reggio Calabria).attualmente vive a Roma, è libero professionista, laureato in Scienze Naturali e ora studente di Ecobiologia. E’ fidanzato con Giulia. Ha un sacco di animali particolari, tra i quali un ghiro e due tritoni. Al suo quinto tentativo è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 52.500. Bravissimo! Il suo ...

Advertising

Dorian221190 : RT @TgrRai: Sgominata la banda dei falsi testamenti redatti nel Bronx, a New York. Incassavano eredità di persone ricche e morte in solitud… - TgrRai : Sgominata la banda dei falsi testamenti redatti nel Bronx, a New York. Incassavano eredità di persone ricche e mort… - FratelliRamacca : RT @GiordanoSottosa: Questo imprenditore ha ricevuto ristori che non coprono neanche 1/3 delle spese e ha pagato la tassa sui rifiuti senza… - iostoconGiorgia : RT @GiordanoSottosa: Questo imprenditore ha ricevuto ristori che non coprono neanche 1/3 delle spese e ha pagato la tassa sui rifiuti senza… - Latrinaeuropa : RT @GiordanoSottosa: Questo imprenditore ha ricevuto ristori che non coprono neanche 1/3 delle spese e ha pagato la tassa sui rifiuti senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Sofia Goggia e l’eredità di Lindsey Vonn: «Ci sentiamo spesso, mi dice: “Resta concentrata e vincerai”» Corriere della Sera