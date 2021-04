Mediocredito Centrale-Svimez: Avanti con gli strumenti di sostegno alle Pmi, ma attenti ai divari regionali (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sfida ora “non è solo quella di proseguire nell’utilizzo di strumenti che si sono rivelati efficaci nell’affrontare l’emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che si verifichi, come in passato, un divario regionale dei percorsi di sviluppo”. E’ quanto sostengono Mediocredito Centrale e Svimez nel “Report Fondo di garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19”. Le risorse immesse nel sistema nel corso del 2020 tramite i Dl Cura Italia, Liquidità e Rilancio sono state “ingenti”, sottolinea il rapporto, e “hanno il pregio di non impattare nell’immediato sul rapporto debito/Pil”. Non è stato così interrotto l’afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sfida ora “non è solo quella di proseguire nell’utilizzo diche si sono rivelati efficaci nell’affrontare l’emergenza, ma aiutare il tessuto produttivo nazionale a incamminarsi lungo un nuovo sentiero di crescita, senza che si verifichi, come in passato, uno regionale dei percorsi di sviluppo”. E’ quanto sostengononel “Report Fondo di garanzia per le Pmi. Ilalla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19”. Le risorse immesse nel sistema nel corso del 2020 tramite i Dl Cura Italia, Liquidità e Rilancio sono state “ingenti”, sottolinea il rapporto, e “hanno il pregio di non impattare nell’immediato sul rapporto debito/Pil”. Non è stato così interrotto l’afflusso di credito al mondo delle imprese, a differenza di quanto ...

