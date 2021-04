Inter | Lukaku | “Io sto bene | Abbiamo fame di raggiungere il risultato Conte dice sempre…”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L'attaccante dell', protagonista di una stagione di altissimo livello, Romeluvenuto a 433 per parlare della stagione dei nerazzurri e di altri aspetti legati al club meneghino. Queste le sue parole, riportate da SportMediaset: "Mancano ancora tante partite ediil, l'anno scorsoavuto alti e bassi ma lavoriamo duro e tuttifatto uno step successivo in questa stagione. Io in particolare mi sento"."La Serie A è un campionato complicato, sei sempre messo alla prova: ogni partita è un test diverso. I difensori e Handanovic stiamo facendo un ottimo lavoro e anche noi attaccanti sappiamo che, non concedendo nulla dietro, prima o poi il gol ...

Romelue le prospettive scudetto dell': "Mancano ancora tante partite e abbiamo fame di raggiungere il risultato, l'anno scorso abbiamo avuto alti e bassi ma lavoriamo duro e tutti abbiamo fatto ...Le sue parole: 'è decisivo anche quando non segna, mentre Cristiano è un fuoriclasse. Ma in questo momento, essendo anche più giovane, lo vedo più completo'. A riportarlo Tuttosport .A 433, Romelu Lukaku ha parlato del momento dell'Inter. PER LO SCUDETTO - "Mancano ancora tante partite e abbiamo fame di raggiungere il risultato, l'anno scorso abbiamo avuto alti e bassi ma ..."Mi sento bene, stiamo lavorando davvero duro". Parola di Romelu Lukaku, l'attaccante è intervenuto in una diretta Instagram con 433 per parlare ...