Isola dei Famosi, Ubaldo furibondo con Brando: fuoco e fiamme tra i naufraghi (Di martedì 13 aprile 2021) Nell’ottava puntata dell’Isola lite furiosa tra i naufraghi, Ubaldo attacca Brando per il suo atteggiamento. In studio gli opinionisti sono divisi La puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 13 aprile 2021) Nell’ottava puntata dell’lite furiosa tra iattaccaper il suo atteggiamento. In studio gli opinionisti sono divisi La puntata di ieri sera de L’dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - Alessia48764431 : RT @Eg0woman: T: “Le tue dichiarazioni non sono piaciute a nessuno e non si può vincere un’isola dei famosi in tre giorni e comunque caro A… - mariellaeartic1 : RT @italianews_h24: ?? Nell’88,3% dei tweet che commentano l’#isola è presente un riferimento a #TommasoZorzi. ?? Nella sua prima esperienz… -