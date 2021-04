Optimus Prime di Robosen è il robot Transformers che abbiamo sempre sognatoHDblog it

(Di lunedì 12 aprile 2021) Oltre 5.000 componenti, 27 motori servo assistiti brevettati controllati da 60 microchip e 699 dollari di prezzo. Questi sono i “numeri” più importanti di, il primoconvertibile interattivo, programmabile e comandabile sia tramite voce che tramite smartphone. Realizzato dain collaborazione con Hasbro,è realizzato con materiali di alta qualità e può essere considerato sicuramente molto di più di un semplice giocattolo, a differenza di altri “” comandati da smartphone. Per quei pochi che non lo sapessero,(“Commander” come si chiamava nella prima versione italiana o “Convoy” in Giappone) è un personaggio dell’universo, inventato da Takara ...

Oltre 5.000 componenti, 27 motori servo assistiti brevettati controllati da 60 microchip e 699 dollari di prezzo . Questi sono i 'numeri' più importanti di, il primo robot convertibile interattivo, programmabile e comandabile sia tramite voce che tramite smartphone. Realizzato da Robosen in collaborazione con Hasbro,è ...Sì, perché durante l'Hasbro Pulse Fan Fest 2021, l'azienda ha ufficializzato il prototipo del primo verocapace di trasformarsi da solo. Una cosa che ha fatto impallidire qualsiasi fan ...Secondo quanto riportato in un documento inviato alla FAA, SpaceX intende realizzare una rampa di lancio per i suoi razzi Starship alta 142 metri in Texas. Non ci sono però informazioni definitive su ...Optimus Prime è il primo robot convertibile interattivo, programmabile e comandabile sia tramite voce che tramite smartphone ...