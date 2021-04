Akash Kumar dedica una storia ad Ilary e Tommaso su Instagram durante la pubblicità VIDEO

Advertising

IIAkashKumarII : RT @Feffe1992: 'Ciao sono tuo fratello' Akash a Beatrice, rispondendo alle frecciatine di Ilary che viene pesantemente triggerata ?????? DITE… - Feffe1992 : 'Ciao sono tuo fratello' Akash a Beatrice, rispondendo alle frecciatine di Ilary che viene pesantemente triggerata… - zazoomblog : Isola dei Famosi la confessione di Akash Kumar: «Sono dislessico non so parlare. Ho sofferto di attacchi di panico… - fanpage : #Isola, scontro tra #Akash e #tommasozorzi in diretta - zazoomblog : Isola dei Famosi Akash Kumar: frecciatine dalla Blasi e tensione con Tommaso Zorzi - #Isola #Famosi #Akash #Kumar: -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Corriere dell'Umbria

Non solo, spazio al televoto che vede Andrea Cerioli contro Drusilla Gucci, mentre in studio fa il suo ingresso l'eliminato. Via con la diretta con il trio di Amazzoni di Playa Esperanza: ...Questa sera è pronto a partecipare come ospite in studio: il seguito la sua eliminazione, dopo un confronto infuocato con i presenti in studio, l'ex naufrago ha deciso di abbandonare ...La presentatrice ha quindi chiesto ad Akash Kumar se stesse bene e l’ex naufrago ha risposto di essere stanco in quanto durante il giorno ha lavorato. La Blasi, a quel punto, ha ironicamente detto: ...Akash Kumar, una volta arrivato in studio, ha spiegato di avere fatto tesoro dell'esperienza fatta in Honduras. La considera una sfida vinta dopo avere superato un periodo molto difficile ...