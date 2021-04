Catania, Baldini: “Grande prova con il Potenza. Bravi tutti e adesso sarà complicato per me…” (Di domenica 11 aprile 2021) Quarta vittoria di fila sulla panchina del Catania per il tecnico Francesco Baldini. Il mister rossazzurro analizza la prestazione della squadra dopo il 5-2 ai lucani: "Il Potenza ci ha creato diversi problemi ma sapevamo che questa è una buona squadra. Ma siamo stati lucidi e incisivi sotto porta ribaltando il risultato e vincendo con merito. Bravi anche oggi i ragazzi per come stanno giocando e lavorando con serietà. I risultati stanno arrivando e sono contento per il finale di stagione. Hanno acquisito una mentalità davvero importante e anche in allenamento non si risparmiano. Sono un amante del possesso di palla e di sfruttare le fasce ma in campo vanno i calciatori che sono sempre sul pezzo e riescono a seguire i miei dettami. Nel calcio conta la testa più delle gambe ma sono contento che tutti ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Quarta vittoria di fila sulla panchina delper il tecnico Francesco. Il mister rossazzurro analizza la prestazione della squadra dopo il 5-2 ai lucani: "Ilci ha creato diversi problemi ma sapevamo che questa è una buona squadra. Ma siamo stati lucidi e incisivi sotto porta ribaltando il risultato e vincendo con merito.anche oggi i ragazzi per come stanno giocando e lavorando con serietà. I risultati stanno arrivando e sono contento per il finale di stagione. Hanno acquisito una mentalità davvero importante e anche in allenamento non si risparmiano. Sono un amante del possesso di palla e di sfruttare le fasce ma in campo vanno i calciatori che sono sempre sul pezzo e riescono a seguire i miei dettami. Nel calcio conta la testa più delle gambe ma sono contento che...

