Serie A, oggi continua la 30a giornata (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo i 3 anticipi del sabato, la Serie A continua quest’oggi con le altre gare, tranne Benevento-Sassuolo che poi chiuderà il quadro lunedì. Questo il programma completo: SABATO 10 APRILE Spezia-Crotone 3-2 Parma-Milan 1-3 Udinese-Torino 0-1 DOMENICA 11 APRILE Inter-Cagliari ore 12.30 Juventus-Genoa ore 15.00 Sampdoria-Napoli ore 15.00 Verona-Lazio ore 15.00 Roma-Bologna ore 18.00 Fiorentina-Atalanta ore 20.45 LUNEDI 12 APRILE Benevento-Sassuolo ore 20.45 Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo i 3 anticipi del sabato, laquest’con le altre gare, tranne Benevento-Sassuolo che poi chiuderà il quadro lunedì. Questo il programma completo: SABATO 10 APRILE Spezia-Crotone 3-2 Parma-Milan 1-3 Udinese-Torino 0-1 DOMENICA 11 APRILE Inter-Cagliari ore 12.30 Juventus-Genoa ore 15.00 Sampdoria-Napoli ore 15.00 Verona-Lazio ore 15.00 Roma-Bologna ore 18.00 Fiorentina-Atalanta ore 20.45 LUNEDI 12 APRILE Benevento-Sassuolo ore 20.45 Foto: LogoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Nicola: 'La classifica non ci soddisfa ancora'. Belotti: 'E' l'atteggiamento giusto' Oggi è stato bravo anche Izzo, che doveva leggere dei movimenti dell'Udinese. Sono stati entrambi molto abili perché sono stati concentrati, non si sono fatti prendere dalla frenesia. Ora archiviamo ...

Udinese, Gotti: 'Sfortunati negli episodi' Oggi avevo la sensazione di una squadra che teneva bene il campo. Siamo stati sfortunati con gli episodi, tra il rigore dato a loro e tolto a noi. Per valutare certe cose ci sono i supporti ...

Serie A: Parma-Milan finisce 1-3. Udinese-Torino 0-1 QUOTIDIANO.NET Inter-Cagliari, l'ex Nainggolan chiamato a un'impresa: riaprire le lotte per scudetto e salvezza A nove giornate dal termine del campionato di Serie A 2020/2021 l'unico verdetto quasi definitivo sembra essere quello relativo allo scudetto, con l'Inter ...

Sotto Copertura, finzione e storia vera nella serie Tv: cosa c’è di vero Sotto Copertura, gli autori hanno svelato tutto quello che c’è da sapere sulla fiction, infatti in questa serie sembra che non ci sia finzione. Sotto Copertura, chi è Michele Zagaria il ruolo ...

A nove giornate dal termine del campionato di Serie A 2020/2021 l'unico verdetto quasi definitivo sembra essere quello relativo allo scudetto, con l'Inter ...
Sotto Copertura, gli autori hanno svelato tutto quello che c'è da sapere sulla fiction, infatti in questa serie sembra che non ci sia finzione. Sotto Copertura, chi è Michele Zagaria il ruolo ...