Ginnastica, Serie A: Giorgia Villa, due squilli roventi. Trave e parallele in spolvero, mirino sugli Europei (Di sabato 10 aprile 2021) Giorgia Villa ha fatto saltare il banco al PalaVesuvio di Napoli, piazzando un paio di bordate che avranno una vasta eco a livello internazionale. Due stoccate roventi che faranno parlare in ambito ginnico a una decina di giorni dagli Europei, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La bergamasca si è davvero esaltata in occasione della terza tappa di Serie A, esaltandosi in maniera pregevole nei due esercizi in cui è stata chiamata a dare il proprio contributo alla causa della Brixia e dando una risposta importante dopo l’assenza della squadra a Siena due settimane fa. Momento difficile in seno alla Leonessa, a causa di alcune positività e quarantene, ma la capitana delle Fate ha saputo ruggire in terra campana e di piazzare un paio di squilli che fanno ben sperare in ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021)ha fatto saltare il banco al PalaVesuvio di Napoli, piazzando un paio di bordate che avranno una vasta eco a livello internazionale. Due stoccateche faranno parlare in ambito ginnico a una decina di giorni dagli, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La bergamasca si è davvero esaltata in occasione della terza tappa diA, esaltandosi in maniera pregevole nei due esercizi in cui è stata chiamata a dare il proprio contributo alla causa della Brixia e dando una risposta importante dopo l’assenza della squadra a Siena due settimane fa. Momento difficile in seno alla Leonessa, a causa di alcune positività e quarantene, ma la capitana delle Fate ha saputo ruggire in terra campana e di piazzare un paio diche fanno ben sperare in ...

Advertising

zazoomblog : Ginnastica Serie A: Vanessa Ferrari ritorno vulcanico. Forma di lusso all-around di qualità: da pass olimpico! -… - zazoomblog : Ginnastica artistica Serie A: le squadre qualificate alla Final Six Scudetto e retrocesse in A2. La classifica -… - mayafoxqua_m : RT @ginnasticando: ??Serie A2 GAM: Artistica Brescia e Ginnastica Ferrara prime classificate in Campionato, promosse in A1 ?? Ai Play Off J… - ginnasticando : ????SERIE A2 Napoli: Tutti gli Highlights di giornata, le classifiche e le dichiarazioni dei protagonisti. ??… - ginnasticando : ??Serie A2 GAM: Artistica Brescia e Ginnastica Ferrara prime classificate in Campionato, promosse in A1 ?? Ai Play… -