Conte prova a serrare fila parlamentari: voto on line su di me

Non un'operazione verticistica ma un'investitura come si deve, secondo il Dna del M5s: un voto on line "sulla piattaforma". Così Giuseppe Conte assicura - in assemblea con i senatori - si aprirà il ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte prova Conte prova a serrare fila parlamentari: voto on line su di me Necessario in questo contesto un centro di formazione, che Conte definisce "strategico", per "formare costantemente" gli attivisti. Certo, bisognerà definire l'identità politica del Movimento, capire ...

Annullata l'Imu: nessuno si aspettava qualcosa di simile La crisi economica e sociale innescata dalla pandemia di covid ha messo a dura prova nervi e tasche ... A tal proposito nel corso della scorsa annata , il Governo Conte decise di sospendere il pagamento ...

Conte prova a serrare fila parlamentari: voto on line su di me Tiscali.it Inter-Cagliari, le parole di Conte e Semplici Conte si è così espresso sulla stagione della sua squadra ... La squadra cerca di fare il suo meglio, proviamo a lavorare ancora di più”.

Inter, Conte risponde ai critici: "Bisognerebbe esaltare quel che stiamo facendo" "Bisognerebbe parlare di più di quello che stanno facendo questi ragazzi, visto che da nove anni capita che vinca sempre la stessa squadra – dice Conte in conferenza stampa provando a rispondere alle ...

