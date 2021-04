Zucchero Fornaciari | slitta ad aprile 2022 il tour all’Arena di Verona | date e biglietti VIDEO

(Di venerdì 9 aprile 2021) Inizialmente i 14 show avrebbero dovuto tenersi ade maggio 2021, ma a causa del Covid ilè rimandato di un anno. Ecco quando “Col mal di denti nel cuore, vi devo dare questa notizia. Abbiate pazienza, vi aspetto tutti 140.000”, con queste parole il cantautoreha annunciato che – in accordo con Arena diSrl – i 14 show previsti a partire dal 232021di, sono stati rinviati con partenza il 25. La pandemia A seguito del persistere della pandemia globale, con le relative misure di contenimento, e in considerazione dell’alto numero di spettatori previsti per i concerti (140.000) in esclusivadi, in gran parte provenienti ...

Forfait anche per: "Col mal di denti nel cuore - ha commentato su FB - vi devo dare questa notizia. Ho spostato a primavera 2022 le 14 date in programma all'arena di Verona. Vi ...Inizialmente programmati per quest'anno, sono stati spostati ad aprile e maggio 2022. Sono stati rinviati ad aprile e maggio del prossimo anno i 14 concerti di"Sugar"all'Arena di Verona. A renderlo noto è lo stesso bluesman emiliano: "Col mal di denti nel cuore - dice - vi devo dare questa notizia. Abbiate pazienza, vi aspetto tutti 140.Ecco quando “Col mal di denti nel cuore, vi devo dare questa notizia. Abbiate pazienza, vi aspetto tutti 140.000”, con queste parole il cantautore Zucchero ha annunciato che – in accordo con Arena di ...Reggio Emilia, 9 aprile 2021 - Niente maxi concerti nemmeno per quest’estate. Tra conferme e forfait si preannuncia l’ennesima stagione in bianco per il comparto degli eventi live. Uno stop forzato, c ...