Vaccino Johnson&Johnson | l' Ema avvia indagini dopo 4 casi di trombosi

(Di venerdì 9 aprile 2021) L' Ema hato una revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboembolici in persone che hanno ricevuto ilanti - Covid Janssen di Johnson&Johnson . Covid in Italia: il bollettino ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson&Johnson

L' Ema ha avviato una revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboembolici in persone che hanno ricevuto ilanti - Covid Janssen di. Covid in Italia: il bollettino dell'8 aprile "Dopo la vaccinazione con il Janssen sono stati segnalati quattro casi gravi di coaguli di sangue ...Anche ilJanssen (), a vettore virale come Astrazeneca , è finito sotto la lente di ingrandimento del Comitato di farmacovigilanza Prac dell'Agenzia europea del farmaco. L'Ema sta ...Il vaccino di J&J è attualmente utilizzato solo negli Stati Uniti, con un’autorizzazione all’uso di emergenza. È stato autorizzato nell’Ue l’11 marzo 2021 ...Il Prac, cioè il Comitato per la sicurezza dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema), ha avviato una revisione per valutare le segnalazioni di ...