Serie A, giudice sportivo: un turno di squalifica per Barella e Traorè dopo i recuperi (Di giovedì 8 aprile 2021) Un turno di stop per Nicolò Barella dell’Inter e Hamed Traorè Junior del Sassuolo. Questa la decisione del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo i recuperi disputati mercoledì 7 aprile. I due giocatori, diffidati, sono stati ammoniti e dunque salteranno rispettivamente Inter-Cagliari di domenica e Benevento-Sassuolo di lunedì. Nessuna squalifica invece da Juventus-Napoli, recupero della 3^ giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Undi stop per Nicolòdell’Inter e HamedJunior del Sassuolo. Questa la decisione deldellaA, Gerardo Mastrandrea,disputati mercoledì 7 aprile. I due giocatori, diffidati, sono stati ammoniti e dunque salteranno rispettivamente Inter-Cagliari di domenica e Benevento-Sassuolo di lunedì. Nessunainvece da Juventus-Napoli, recupero della 3^ giornata. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Giudice Sportivo, sanzione di 2.000 euro a Bernardeschi per la simulazione contro il Toro - sportface2016 : #SerieA, la decisione del giudice sportivo dopo i recuperi #InterSassuolo e #JuveNapoli - sportli26181512 : Serie A: multa da 3mila euro per un assistente di Pirlo, 'frase irrispettosa all'arbitro negli spogliatoi': Arriva… - Il_Giudice_ : @hecat0 Io l’avevo detto che avevi votato per lei e dato che mi hanno obbligato a vederlo in questi mesi causa manc… - LucaTeolato : RT @fattoquotidiano: SCANDALO FURBI DEL QUIRINALE 'Così me l’hanno fatta pagare”. Stefano Imperiali, ex giudice della Corte dei Conti, ha p… -