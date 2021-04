Colori delle regioni, chi va verso l’arancione? (Di giovedì 8 aprile 2021) Ci sono tre regioni che sperano di tornare in arancione dopo settimane in zona rossa. Sono Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Come sempre è il venerdì la giornata del report settimanale con i dati aggiornati sulla pandemia e quindi quella in cui vengono stabiliti i cambi di colore che entrano in vigore dalla settimana successiva, da martedì 13 aprile. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Ci sono tre regioni che sperano di tornare in arancione dopo settimane in zona rossa. Sono Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Come sempre è il venerdì la giornata del report settimanale con i dati aggiornati sulla pandemia e quindi quella in cui vengono stabiliti i cambi di colore che entrano in vigore dalla settimana successiva, da martedì 13 aprile.

