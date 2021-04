San Pa, la serie Netflix denunciata: le accuse dei figli di Muccioli sono gravi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. San Pa, la serie Netflix querelata per diffamazione aggravata: ecco le accuse dei figli del fondatore di San Patrignano. San Pa, la serie Netflix è stata querelata dai figli di Vincenzo Muccioli per diffamazione aggravata: ecco perchè, secondo loro, offenderebbe la memoria del padre e della storia della comunità. Questa l’accusa di Andrea e Giacomo Leggi su youmovies (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. San Pa, laquerelata per diffamazione aggravata: ecco ledeidel fondatore di San Patrignano. San Pa, laè stata querelata daidi Vincenzoper diffamazione aggravata: ecco perchè, secondo loro, offenderebbe la memoria del padre e della storia della comunità. Questa l’accusa di Andrea e Giacomo

Advertising

antoninobill : San Patrignano, Andrea e Giacomo Muccioli querelano Netflix per la serie “San Pa”: “Nostro padre non era violento e… - infocentroform1 : RT @SanPaoloEditore: Il blog @Liberidiscriver parla del volume 'Qohelet e Gesù' di #LudwigMonti: un cammino di lettura poco battuto, ma cap… - LaCnews24 : Serie D, vittorie e punti importanti per San Luca e Castrovillari nei recuperi #calabrianotizie #newscalabria - AllBebeja : Inter vs Sassuolo |ITALY Serie A 12:45 Watch Live Link : - infoitsport : Scommesse calcio Serie A, su StarCasinò la vittoria del Sassuolo a San Siro contro l’Inter vale 9 volte la posta -