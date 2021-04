Pesi | Europei Mosca 2021 | Alessia Durante d’argento nei 71kg

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Italia festeggia un’altra medaglia aglididi sollevamentocon 219 kg nella categoria fino a 71 kg. L’azzurra ha disputato una gara meravigliosa, con sei prove valide su sei, conquistando anche l’argento di slancio con 122 kg e il bronzo di strappo con 97 kg. La medaglia diva ad arricchire il bottino italiano, aggiungendosi ai due bronzi di Giulia Imperio e Davide Ruiu, l’oro e l’argento di Mirko Zanni e facendo salire a 7 il numero di medaglie. Entrata in gara nella prima specialità con 93 kg,riesce a migliorarsi fino ai 97, fermandosi al secondo posto per un solo kg, alle spalle della rumena Olaru (oro di specialità) e dell’inglese Godley. Grande battaglia ...

Strepitosa l'azzurra Alessia Durante che, agli Europei di Mosca, nella categoria fino a 71 kg, conquista l'argento con 219 kg. Una gara da incorniciare per l'atleta delle Fiamme Oro che inanella sei prove valide su sei, conquistando anche l'argento di slancio con 122 kg e il bronzo di strappo con 97 kg. Seconda medaglia azzurra nel totale agli Europei di Mosca. Dopo l'argento di Mirko Zanni nei 67 kg maschili, conquistato lunedì, nella categoria 71 kg femminile (non olimpica), è arrivato anche quello di Alessia Durante. L'atleta delle Fiamme Oro...