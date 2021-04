Paolo Ruffini | chi è l’ex moglie famosa del comico Sì | prima di Diana Del Bufalo c’era proprio lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021)e il matrimonio in gran segreto. Il simpatico attore fiorentino debutta sul piccolo schermo dopo diversi spot pubblicitari, trampolino di lancio che poi lo ha condotto alla guida del timone di MTV e dal 2005, dopo Natale a Miami e Natale a New York, il suo successo non ha fatto altro che crescere. Ma forse non tutti sanno che in passato,della relazione conDeè convolato segretamente a nozze con un’altra donna. Una relazione sicuramente discussa quella traDelufficializzata nel 2015 e giunta al capolinea nel 2019. Tutti ricorderanno il momento in cuicantante di Amici e famosissima attrice ha comunicato a tutti i motivi ...