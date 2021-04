Su Clubhouse presto possibile l’invio e la ricezione di pagamenti (Di martedì 6 aprile 2021) Clubhouse include adesso un’altra sezione, Payments. Come suggerisce la parola, si tratta di un servizio che consente l’invio e la ricezione di pagamenti direttamente dall’applicazione del social network della voce. Stando a quanto riportato dal portale ‘theverge.com‘, Payments su Clubhouse verrà attivato in versione beta a partire dalle prossime settimane, per poi essere abilitato progressivamente sugli account degli utenti. All’inizio la funzione sarà testata da un cerchio ristretto di utilizzatori, in modo da poter raccogliere dei feedback mirati per ottimizzare il servizio prima di renderlo disponibile per tutti (così da capire anche quanto possa essere apprezzato). Per poter inviare un pagamento su Clubhouse bisognerà accedere al profilo dell’utente (chiaramente con funzione ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021)include adesso un’altra sezione, Payments. Come suggerisce la parola, si tratta di un servizio che consentee ladidirettamente dall’applicazione del social network della voce. Stando a quanto riportato dal portale ‘theverge.com‘, Payments suverrà attivato in versione beta a partire dalle prossime settimane, per poi essere abilitato progressivamente sugli account degli utenti. All’inizio la funzione sarà testata da un cerchio ristretto di utilizzatori, in modo da poter raccogliere dei feedback mirati per ottimizzare il servizio prima di renderlo disponibile per tutti (così da capire anche quanto possa essere apprezzato). Per poter inviare un pagamento subisognerà accedere al profilo dell’utente (chiaramente con funzione ...

