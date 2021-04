Gli Usa propongono un’imposta mondiale sulle multinazionali contro le delocalizzazioni (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo aver presentato nelle ultime settimane misure di stimolo e di investimento per più di 4.000 miliardi di dollari, la nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden ha dato il suo sostegno a un ambizioso piano per istituire un’imposta minima a livello mondiale sugli utili societari. In un discorso tenuto il 5 aprile, alla vigilia della sessione di incontri primaverili del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, la segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen ha chiesto agli altri paesi membri del G20 di porre fine a “una corsa al ribasso durata 30 anni”. “È importante lavorare con altri paesi per porre fine alle pressioni della concorrenza fiscale e dell’erosione della base imponibile delle società”, ha detto Yellen durante un discorso al think tank Chicago Council on Global Affairs, ricordando che “le ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo aver presentato nelle ultime settimane misure di stimolo e di investimento per più di 4.000 miliardi di dollari, la nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden ha dato il suo sostegno a un ambizioso piano per istituireminima a livellosugli utili societari. In un discorso tenuto il 5 aprile, alla vigilia della sessione di incontri primaverili del Fondo monetario internazionale e della Banca, la segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen ha chiesto agli altri paesi membri del G20 di porre fine a “una corsa al ribasso durata 30 anni”. “È importante lavorare con altri paesi per porre fine alle pressioni della concorrenza fiscale e dell’erosione della base imponibile delle società”, ha detto Yellen durante un discorso al think tank Chicago Council on Global Affairs, ricordando che “le ...

