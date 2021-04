"Le restrizioni servono, tutti i vaccini sono comparabili per efficacia" (Di lunedì 5 aprile 2021) “Le restrizioni servono, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie”. Lo ha detto a Sky TG24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ospite di ‘Buongiorno’. “E’ giusto ribadirlo a tutti che siamo in qualche modo pesantemente colpiti anche in questo weekend. Ma il comportamento responsabile della gente sta facendo vedere i suoi risultati. I dati in Lombardia stanno evidenziando un abbassamento dell’Rt e anche il dato complessivo della casistica per 100mila abitanti, di conseguenza anche negli ospedali dai quali stiamo dimettendo dei pazienti”. “Stiamo abbassando la curva dei contagi, con una riduzione della pressione sul servizio sanitario in tutte le regioni, ma purtroppo è ancora troppo alto il numero dei decessi”. Tuttavia, sottolinea Pregliasco, “il virus può ancora circolare, ci ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) “Le, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie”. Lo ha detto a Sky TG24 Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ospite di ‘Buongiorno’. “E’ giusto ribadirlo ache siamo in qualche modo pesantemente colpiti anche in questo weekend. Ma il comportamento responsabile della gente sta facendo vedere i suoi risultati. I dati in Lombardia stanno evidenziando un abbassamento dell’Rt e anche il dato complessivo della casistica per 100mila abitanti, di conseguenza anche negli ospedali dai quali stiamo dimettendo dei pazienti”. “Stiamo abbassando la curva dei contagi, con una riduzione della pressione sul servizio sanitario in tutte le regioni, ma purtroppo è ancora troppo alto il numero dei decessi”. Tuttavia, sottolinea Pregliasco, “il virus può ancora circolare, ci ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus: Uk, dal 9 #tamponi gratis per tutti due volte a settimana. #Pregliasco: «Restrizioni servono, mantene… - Eib63 : RT @sole24ore: #Coronavirus: Uk, dal 9 #tamponi gratis per tutti due volte a settimana. #Pregliasco: «Restrizioni servono, mantenere maglie… - Confesercenti : #Assoturismo #Confesercenti: Abbiamo bisogno di un piano per salvare l’#estate: servono investimenti sui #vaccini e… - HuffPostItalia : 'Le restrizioni servono, tutti i vaccini sono comparabili per efficacia' - italyukforum : RT @sole24ore: #Coronavirus: Uk, dal 9 #tamponi gratis per tutti due volte a settimana. #Pregliasco: «Restrizioni servono, mantenere maglie… -