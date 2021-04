LIVE – Italia-Germania 9-3: curling, Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA (Di domenica 4 aprile 2021) La DIRETTA scritta di Italia-Germania, valevole per i Mondiali maschili 2021 di curling in corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Dopo la sconfitta subita all’extra end contro la Svezia, gli azzurri vogliono rifarsi nel primo incontro della terza giornata alla rassegna iridata. L’incontro, in programma oggi domenica 4 aprile alle ore 17, sarà seguito da Sportface.it con una DIRETTA LIVE scritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Germania 9-3 19.10 La chiudiamo già al settimo end! Arrivano altri due punti per l’Italia e il 9-3 ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Lascritta di, valevole per idiin corso di svolgimento a, in Canada. Dopo la sconfitta subita all’extra end contro la Svezia, gli azzurri vogliono rifarsi nel primo incontro della terza giornata alla rassegna iridata. L’incontro, in programma oggi domenica 4 aprile alle ore 17, sarà seguito da Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA9-3 19.10 La chiudiamo già al settimo end! Arrivano altri due punti per l’e il 9-3 ...

