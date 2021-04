Hauge salva Pioli in extremis | Quagliarella illude Ranieri

(Di sabato 3 aprile 2021) Milan-Sampdoria finisce 1-1. Decisive le reti di Fabioe dinella ripresa. Beffa evitata per Stefano, già criticato aspramente nel primo tempo. Milan-Sampdoria è appena finita. A decidere il match ci hanno pensato Fabio, in rete al minuto 57, eal minuto 88. La palomba ai danni di Gianluigi Donnarumma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sportellate_it : Hauge salva il Milan dall’eterno Quagliarella. - evivanco7 : RT @carlolaudisa: La #Samp frena un #Milan sconclusionato. Follia di #Theo e #Quagliarella fa gol. Poi #Hauge salva, Traversa di #Kessie ma… - Calciomerc : #MilanSampdoria 1-1 #Hauge salva il #Milan nel finale. Pareggio che evita il ko ma i ???? fanno fatica contro una bu… - RaiSport : ?? #SerieA: #Hauge salva il #Milan, 1-1 con la #Sampdoria Di #Quagliarella il vantaggio blucerchiato al 57'. I ros… - carlolaudisa : La #Samp frena un #Milan sconclusionato. Follia di #Theo e #Quagliarella fa gol. Poi #Hauge salva, Traversa di #Kessie ma il pari e’ giusto -

Finisce 1 - 1 tra Milan e Samp l'anticipo della 29ª giornata di Serie A.risponde a Quagliarella. segue aggiornamento42'st GOL MILAN : Pareggia la squadra di Pioli, con: assist di Kessie che serve l'esterno a ... Il portiere del Milan siin angolo. 5'pt Sull'asse di destra è pericolosa la squadra di ...Qualche speranza dopo il gol di Hauge c’è stata, come il palo di Kessiè ... Nota di merito per Bereszynski, che con una scivolata disperata salva i suoi sul tentativo finale di Kessiè.87' GOL DEL MILAN! Ripartenza rossonera e pallone in area per Hauge, che se lo sposta sul destro e insacca con un bel tiro a giro. 84' Cambio per la Sampdoria: fuori Quagliarella, al ...