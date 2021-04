Zielinski negativo | il Napoli tira un sospiro di sollievo

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ilpuò contare su. Esitoal tampone molecolare, il polacco sarà in campo contro il Crotone “Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotrnella serata di ieri, ha dato esito. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano”. Ilcomunica così la disponibilità del centrocampista per la prossima partita contro il Crotone. Dopo un’altalena di esiti positivi e negativi, finalmente ilpuòre undiè il giocatore chiave delle ultime vittorie partenopee, uno dei migliori di questa stagione, se non il più ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il c… - SkySport : Napoli, Zielinski prima positivo e poi negativo al Covid: attesi esiti nuovi test - Gazzetta_it : #Napoli, che ansia per #Zielinski: positivo, poi negativo. Domani l’esito del molecolare - afiumiicino : RT @sscnapoli: ?? | Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore… - calciodangolo_ : ????Qui #Napoli, momentaneo sospiro di sollievo per #Zielinski: è negativo al #Covid19. La situazione verso… -

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski negativo

NAPOLI - "Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotrnella serata di ieri, ha dato esito. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell'allenamento ...Tampone molecolareper. La nota ufficiale del Napoli Sospiro di sollievo per il Napoli e Gattuso in vista della ripresa del campionato e del doppio impegno ravvicinato contro Crotone e Juventus. C'è ...Neffa, il suo ultimo lavoro tutto in napoletano per omaggiare le sue origini campane: mamma di Scafati, papà di Napoli ...Il focolaio nella Nazionale italiana mette in allarme il campionato: almeno cinque componenti dello staff sono risultati positivi, e a loro vanno aggiunti cinque "federali" e un ...