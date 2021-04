Arrestato latitante di ‘Ndrangheta Marc Feren Claude Biart (Di venerdì 2 aprile 2021) Arrestato latitante di ‘Ndrangheta dalla Polizia Marc Feren Claude Biart: viveva nella Repubblica Dominicana dove aveva creato un sito sulla cucina italiana La passione per la cucina ed i tatuaggi hanno incastrato un Arrestato latitante di ‘Ndrangheta. Marc Feren Claude Biart, 54 anni. L’uomo è arrivato, questa mattina, all’aeroporto di Milano Malpensa proveniente da Santo Domingo, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021)didalla Polizia: viveva nella Repubblica Dominicana dove aveva creato un sito sulla cucina italiana La passione per la cucina ed i tatuaggi hanno incastrato undi, 54 anni. L’uomo è arrivato, questa mattina, all’aeroporto di Milano Malpensa proveniente da Santo Domingo,

Advertising

qn_giorno : #Milano, assalto ai blindati, catturato latitante: voleva trascorrere la Pasqua in famiglia - immediatonet : ?? Assalto al blindato, catturato latitante cerignolano: voleva trascorrere la Pasqua in famiglia. Arrestato anche u… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ivrea, arrestato per documenti falsi dopo fuga: era ricercato dal 2015 - lagazzettato : Documenti falsi, scappa e inseguimento: arrestato marocchino latitante - SkyTG24 : Ivrea, arrestato per documenti falsi dopo fuga: era ricercato dal 2015 -