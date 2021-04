Stefano De Martino e Andrea Delogu: è scoppiata l’intesa? (Di giovedì 1 aprile 2021) Un’amicizia chiacchieratissima tra Stefano De Martino e Andrea Delogu: i fan sperano che nasca una bella storia d’amore tra i due Stefano De Martino, 31 anni, e Andrea Delogu, 38 anni, entrambi sono single e pare che tra i due sia nata una bella intesa che fa sperare i fan in qualcosa di più. Della loro amicizia chiacchieratissima parla il settimanale Oggi nel numero in edicola questa settimana, che racconta di un bel feeling tra i due conduttori. Non si sa con precisione dove e quando i due conduttori si siano conosciuti, è probabile che tutto sia nato nei corridoi della Rai. Infatti sia Stefano sia Andrea lavorano per la seconda rete: lei con ‘Indietro Tutta! 30 e lode’ a ‘Guarda..stupisci’ mentre lui con la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Un’amicizia chiacchieratissima traDe: i fan sperano che nasca una bella storia d’amore tra i dueDe, 31 anni, e, 38 anni, entrambi sono single e pare che tra i due sia nata una bella intesa che fa sperare i fan in qualcosa di più. Della loro amicizia chiacchieratissima parla il settimanale Oggi nel numero in edicola questa settimana, che racconta di un bel feeling tra i due conduttori. Non si sa con precisione dove e quando i due conduttori si siano conosciuti, è probabile che tutto sia nato nei corridoi della Rai. Infatti siasialavorano per la seconda rete: lei con ‘Indietro Tutta! 30 e lode’ a ‘Guarda..stupisci’ mentre lui con la ...

Advertising

infoitcultura : “Non è giusto, non puoi farlo”. Stefano De Martino, stavolta non gliela perdonano. “Ignoranza…” - giuliaagogi : RT @liamscare: STEFANO DE MARTINO AVRÀ TANTI DIFETTI MA ALMENO NON HA MAI VOTATO ROSA #amici20 - GFucci58 : RT @egorifera: Pezzo di cuore di Emma Marrone davanti a Stefano de (o di) Martino La mia mente corre inesorabilmente a questo momento #am… - _whattheroso : Mi dite velocemente la differenza tra il programma di Simona/Ellen degeneür e quello di Stefano de Martino? - infoitcultura : Stefano De Martino posta una foto e il web lo massacra, la sua risposta è da applausi -