Emissioni - La Volkswagen potrebbe acquistare crediti verdi dalla Tesla in Cina (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo Stellantis, un altro colosso del settore automobilistico potrebbe acquistare crediti ambientali dalla Tesla: si tratterebbe, secondo le indiscrezioni della Reuters, della Volkswagen. Il colosso tedesco, attraverso la joint venture costituita con la FAW, sarebbe infatti costretto ad affidarsi all'azienda americana per rispettare le normative ambientali in vigore in Cina. Primo accordo del genere. Se confermato, sarebbe il primo accordo industriale siglato in Cina dalle due società, nonché la prova di quanto, per il costruttore di Wolfsburg, sia ancora lunga la strada dell'elettrificazione, anche in un mercato come quello del Paese del dragone, da anni ai vertici mondiali nel settore delle auto a Emissioni zero grazie soprattutto ...

