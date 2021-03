Vecchi mestieri delle piccole imprese italiane rinascono in chiave 4 0

Leggi su wired

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La serra ZeroFarm.Mercati in buona parte inesplorati, in grado di riservare soddisfazioni agli imprenditori, e invenzioni capaci di modificare (in meglio) le nostre città. C’è un solo problema: qui non ci sono accelerazioni verticali. Le spezzate sui grafici di crescita salgono lentamente. E questo scoraggia gli investitori della app economy, vittime di quella che gli anglosassoni chiamano fear of missing out, vale a dire la paura di perdersi la prossima Facebook o Skype. Le idee non mancano: ma la stretta del credito bancario e l’abitudine a tassi di crescita verticali per quelli che rischiano (come i fondi di venture capital) strozza la creatività dei territori. C’è un mondo che attende di essere valorizzato e sostenuto, ed è quello legato ai settori meno cool, dove ci si sporca ancora le mani con il grasso o la terra. Economie importanti possono essere realizzate riadattando i ...