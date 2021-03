Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: nuove conoscenze e disguidi (Di mercoledì 31 marzo 2021) oggi pomeriggio, mercoledì 31 marzo, andrà in onda l’ultima puntata del mese in questione di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al continuo di quanto accaduto ieri, puntata in cui è stato dato ampio spazio a Gemma Galgani. Nella messa in onda odierna, dunque, vedremo a che punto sono arrivate le conoscenze degli altri esponenti del trono over del programma. Al trono classico, invece, alcuni tronisti cominceranno ad avere le idee un po’ più chiare altri, invece, saranno sempre più in alto mare. oggi pomeriggio, nuove conoscenze al trono over Nella puntata di ieri di Uomini e Donne si è parlato di Gemma e Domenico. I due si sono visti qualche volta, ma i loro incontri non si sono rivelati ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 31 marzo 2021), mercoledì 31 marzo, andrà in onda l’ultima puntata del mese in questione di. In tale occasione assisteremo al continuo di quanto accaduto ieri, puntata in cui è stato dato ampio spazio a Gemma Galgani. Nella messa in onda odierna, dunque, vedremo a che punto sono arrivate ledegli altri esponenti del trono over del programma. Al trono classico, invece, alcuni tronisti cominceranno ad avere le idee un po’ più chiare altri, invece, saranno sempre più in alto mare.al trono over Nella puntata di ieri disi è parlato di Gemma e Domenico. I due si sono visti qualche volta, ma i loro incontri non si sono rivelati ...

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - MaurizioTorchi2 : RT @vfeltri: Uomini e donne sono uguali. Esistono i cretini e le cretine. Basta scegliere i migliori non in base al genere bensì alle capa… - fabio_falzone : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: 'Chi serve il denaro è contro Dio. Tante volte uomini e donne cristiani sono stati pagati per non riconoscere… -