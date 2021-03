Saipem e Hyperion lanciano la NewCo Saipem-Hyperion Eastmed Engineering

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –Systemssi alleano per creareLtd, impresa a controllo congiunto con sede a Cipro. La nuova società fornirà servizi di consulenza e di ingegneria altamente specializzati per i settori dell’energia e delle infrastrutture nel Mediterraneo orientale. La società offrirà supporto ai clienti che desiderano incrementare le loro attività nella regione fornendo soluzioni innovative, sostenibili e a basso impatto ambientale aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi in ambito di transizione energetica. Grazie a un ampio portafoglio di prodotti basato sulle tecnologie e sulle competenze die ...

