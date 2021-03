La nostalgia e i sogni di Bernardo Bertolucci: stasera in tv c’è The dreamers (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pochi registi hanno saputo mettere insieme amore e rivoluzione come Bernardo Bertolucci. Lo ha fatto in tantissimi dei suoi film. E The dreamers, che arriva stasera in tv sul canale Cine 34 alle 21, ne è un esempio perfetto. Un cast di attori giovanissimi e sconosciuti – ma che avrebbero fatto strada – e la Parigi del ’68: Bertolucci allo stato puro. La trama di The dreamers Matthew è uno studente americano arrivato a Parigi nella primavera del 1968 per studiare francese. Appassionato di cinema, durante l’occupazione della Cinémathèque française da parte degli studenti, incontra la bella Isabelle. Che lo coinvolge al punto da fargli perdere la testa. Insieme al fratello Theo, lo invita a casa loro. Dove i tre ragazzi iniziano una strana relazione ... Leggi su amica (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pochi registi hanno saputo mettere insieme amore e rivoluzione come. Lo ha fatto in tantissimi dei suoi film. E The, che arrivain tv sul canale Cine 34 alle 21, ne è un esempio perfetto. Un cast di attori giovanissimi e sconosciuti – ma che avrebbero fatto strada – e la Parigi del ’68:allo stato puro. La trama di TheMatthew è uno studente americano arrivato a Parigi nella primavera del 1968 per studiare francese. Appassionato di cinema, durante l’occupazione della Cinémathèque française da parte degli studenti, incontra la bella Isabelle. Che lo coinvolge al punto da fargli perdere la testa. Insieme al fratello Theo, lo invita a casa loro. Dove i tre ragazzi iniziano una strana relazione ...

La nostalgia e i sogni di Bernardo Bertolucci: stasera in tv c'è The dreamers

