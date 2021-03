Il trench alla Adam Driver è il capo che ti servirà di più nelle prossime settimane

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 31 marzo 2021)con indosso un, sopra a un maglioncino girocollo con le greche da cui spunta il collo di una camicia, con un occhiale importante dmontatura in tartaruga marrone, e capello lungo è la massima espressione dell'intramontabile stile vintage anni Settanta. L'attore, chescorse, è stato avvistato anche per le vie del centro di Milano, immortalato accanto a Lady Gaga, sua compagna sul set del già chiaccheratissimo film House of Gucci, ha elargito pillole di stile. Che non vediamo l'ora di vedere, a opera conclusa, anche perché la maison Gucci ha dato via libera all'accesso dell'archivio storico sia per quanto riguarda il guardaroba, sia per gli oggetti di scena. In attesa della pellicola, quello che ci è venuto voglia di rispolverare guardandone le ...