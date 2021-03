Giugliano e Marano, sequestrati 196 kg di droga: cinque arresti (I NOMI) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giugliano e Marano: un blitz di Polizia e GdF ha portato al sequestro di 196 kg di droga tra cocaina ed hashish e di 650mila euro in contanti. cinque arresti e due denunce per traffico internazionale di stupefacenti. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di attività d’iniziativa congiunte nel Leggi su 2anews (Di mercoledì 31 marzo 2021): un blitz di Polizia e GdF ha portato al sequestro di 196 kg ditra cocaina ed hashish e di 650mila euro in contanti.e due denunce per traffico internazionale di stupefacenti. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di attività d’iniziativa congiunte nel

