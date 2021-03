Covid, ex consigliere Trump attacca: “Fauci padre del virus” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ex consigliere per il Commercio di Donald Trump, Peter Navarro, accusa Anthony Fauci di essere “il padre” del Covid per aver finanziato i laboratori di ricerca cinesi di Wuhan. Intervistato da Fox News, Navarro ha ripetuto le accuse delle teorie complottiste che circolano sui siti di estrema destra a proposito del dibattito sull’origine del coronavirus, acceso di nuovo dalla recente pubblicazione del rapporto dell’Oms. “Fauci è il padre del virus”, ha detto Navarro che quando era alla Casa Bianca più volte si è scontrato con il virologo sulla gestione della pandemia. “Di fondo, Fauci non solo ha finanziato quel laboratorio con i soldi dei contribuenti americani, ma ha anche autorizzato questa cosa chiamata ricerca ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’exper il Commercio di Donald, Peter Navarro, accusa Anthonydi essere “il” delper aver finanziato i laboratori di ricerca cinesi di Wuhan. Intervistato da Fox News, Navarro ha ripetuto le accuse delle teorie complottiste che circolano sui siti di estrema destra a proposito del dibattito sull’origine del corona, acceso di nuovo dalla recente pubblicazione del rapporto dell’Oms. “è ildel”, ha detto Navarro che quando era alla Casa Bianca più volte si è scontrato con il virologo sulla gestione della pandemia. “Di fondo,non solo ha finanziato quel laboratorio con i soldi dei contribuenti americani, ma ha anche autorizzato questa cosa chiamata ricerca ...

