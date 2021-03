Britney Spears parla del documentario ma i fan hanno un sospetto: “Non è lei” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Britney Spears torna a far parlare di sé per delle considerazioni che ha espresso su Instagram in merito al documentario sulla sua vita. FreeBritney, si chiama così il movimento dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 31 marzo 2021)torna a farre di sé per delle considerazioni che ha espresso su Instagram in merito alsulla sua vita. Free, si chiama così il movimento dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

ilpost : Britney Spears ha chiesto che il padre Jamie cessi di essere il suo tutore legale in via definitiva - soloversacexme : RT @DrApocalypse: #BritneySpears: 'imbarazzata dal documentario, ho pianto per due settimane' - AP0CAVLYPSE : qua per dire che nel Regno Unito c’è britney spears prima in tendenza - DrApocalypse : #BritneySpears: 'imbarazzata dal documentario, ho pianto per due settimane' - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale MUSICA ?? Scegli la migliore CANTANTE di tutti i tempi tra: ?????… -