Tomori: “Felice al Milan. Maldini come Messi, mi ispira. Il futuro? Qui per un difensore è… l’università” (Di martedì 30 marzo 2021) Fikayo Tomori ha conquistato sin da subito i tifosi del Milan con le sue prestazioni d’alto livello. Il difensore arrivato a gennaio dal Chelsea in prestito ha parlato anche del suo futuro nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: “Mi rende Felice che i Milanisti mi vogliano. Ma non decido solo io. Mi diverto, mi godo l’attimo, sono Felice di essere qui. Al futuro, sinceramente, non penso. Magari non ci parla come figli, ma ci motiva e ci parla moltissimo. È un esempio per tutti, di dedizione e di carica agonistica”. Sull’ambientamento: “Mi piace Milano e mi piace l’Italia. Il tempo rispetto all’Inghilterra è migliore, la gente serena e tranquilla. La serenità di rilassarsi, bere una tazza di caffè: a ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Fikayoha conquistato sin da subito i tifosi delcon le sue prestazioni d’alto livello. Ilarrivato a gennaio dal Chelsea in prestito ha parlato anche del suonella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: “Mi rendeche iisti mi vogliano. Ma non decido solo io. Mi diverto, mi godo l’attimo, sonodi essere qui. Al, sinceramente, non penso. Magari non ci parlafigli, ma ci motiva e ci parla moltissimo. È un esempio per tutti, di dedizione e di carica agonistica”. Sull’ambientamento: “Mi piaceo e mi piace l’Italia. Il tempo rispetto all’Inghilterra è migliore, la gente serena e tranquilla. La serenità di rilassarsi, bere una tazza di caffè: a ...

Advertising

Danielee1899 : RT @SimoneCristao: #Tomori a GdS 'Aver Maldini DT sarebbe come per un attaccante avere Messi DS Amo Milano e la sua gente, felice di star… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Tomori: 'Qui sono felice, ma il futuro non lo decido io, modelli? M'ispiro anche a Cannavaro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Tomori: 'Qui sono felice, ma il futuro non lo decido io, modelli? M'ispiro anche a Cannavaro' - milanmagazine_ : MILAN - Tomori: 'Qui sono felice, ma il futuro non lo decido io, modelli? M'ispiro anche a Cannavaro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Tomori: 'Qui sono felice, ma il futuro non lo decido io, modelli? M'ispiro anche a Cannavaro' -