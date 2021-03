Buffon squalificato per l’espressione blasfema in Parma-Juve. Salterà il derby (Di martedì 30 marzo 2021) È stato accolto oggi il ricorso del Procuratore Federale relativo all’espressione blasfema utilizzata da Gianluigi Buffon durante Parma-Juventus : arriva dunque una giornata di squalifica per il portiere bianconero, che Salterà il derby con il Torino in programma sabato. Lo ha comunicato la Corte Federale d’Appello Nazionale: “La Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale, infliggendo una giornata di squalifica a Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con un’ammenda di 5.000 euro, era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) È stato accolto oggi il ricorso del Procuratore Federale relativo alutilizzata da Gianluigidurantentus : arriva dunque una giornata di squalifica per il portiere bianconero, cheilcon il Torino in programma sabato. Lo ha comunicato la Corte Federale d’Appello Nazionale: “La Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale, infliggendo una giornata di squalifica a Gianluigi. Il portiere dellantus, sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con un’ammenda di 5.000 euro, era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressionein occasione della gara con il ...

