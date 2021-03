Si finge tredicenne e adesca minori in chat: arrestato pedofilo (Di sabato 27 marzo 2021) Più che un pedofilo , un vero child molester . Ovvero colui il quale non solo ha pulsioni verso minorenni, ma le traduce anche in pratica mettendo in atto un abuso. Il 22enne di Pioltello che adescava ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 27 marzo 2021) Più che un, un vero child molester . Ovvero colui il quale non solo ha pulsioni verso minorenni, ma le traduce anche in pratica mettendo in atto un abuso. Il 22enne di Pioltello cheva ...

stoamori : @laleeei quella che si finge una tredicenne ma in realtà è una ventenne come dicono tutti non sono io, non mi colpi… -

Sesso con minore che mente sull'età: è reato? Atti sessuali con minore: se lei finge di essere più grande c'è responsabilità penale. L'emancipazione ha bussato anche alla porta ... Il che significa che una tredicenne può stare con un coetaneo o ...

Pedofilo, arrestato ventiduenne: lo ha scoperto il papà di una tredicenne insospettito dalle chat L'indagine è scattata dopo la segnalazione ai carabinieri. La ragazzina è di Palermo, l'adescatore della provincia di Milano ...

