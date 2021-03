Scuola, anche a Napoli in piazza docenti e genitori contro la Dad (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina la Scuola campana è scesa in piazza per chiedere una “Cura“. Una richiesta con un grande scritta al centro di piazza Dante a Napoli realizzata con libri di testo scolastici. A manifestare, circa un centinaio, sono i lavoratori della Scuola, ma anche i Comitati genitori No dad e gli studenti. Si sono dati appuntamento per ribadire, ancora una volta che “la didattica a distanza non è Scuola”. I manifestanti insieme ai rappresentanti dei Cobas e attivisti dei centri sociali hanno ribadito il proprio dissenso contro le lezioni a distanza e chiedere il ritorno in aula. La richiesta principale di mamme, bambini, studenti e insegnanti e quella di riaprire le scuole il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina lacampana è scesa inper chiedere una “Cura“. Una richiesta con un grande scritta al centro diDante arealizzata con libri di testo scolastici. A manifestare, circa un centinaio, sono i lavoratori della, mai ComitatiNo dad e gli studenti. Si sono dati appuntamento per ribadire, ancora una volta che “la didattica a distanza non è”. I manifestanti insieme ai rappresentanti dei Cobas e attivisti dei centri sociali hanno ribadito il proprio dissensole lezioni a distanza e chiedere il ritorno in aula. La richiesta principale di mamme, bambini, studenti e insegnanti e quella di riaprire le scuole il ...

