LIVE MotoGP | GP Qatar 2021 in DIRETTA | si comincia! Tutti in pista a Losail!

13.35 Curiosità per il debutto con la Honda ufficiale dello spagnolo Pol Espargarò, reduce da un'ottima stagione con la Ktm. 13.33 Intanto una buona notizia dalla Moto2, dove Marco Bezzecchi (Kalex Sky VR46) ha ottenuto il miglior tempo davanti al britannico Sam Lowes al termine della FP1. 3° Fabio Di Giannantonio a 0.242. 13.30 Jorge Lorenzo è l'unico pilota ad aver vinto in tre classi diverse a Losail. Lo spagnolo ha trionfato in 125cc nel 2004, si è successivamente imposto nella 250cc nel 2006 e nel 2007, dopodiché ha arpionato tre affermazioni in MotoGP (2012, 2013, 2016).

gponedotcom : LIVE Fp1 MotoGP Qatar a Losail: cronaca diretta minuto per minuto: Scatta finalmente la stagione 2021 MotoGP con la… - formulacory : Qualcuno ha mica il live timing della MotoGP? - giovannizam : #MotoGP finite le #FP1 #Moto3, fra poco in pista la #Moto2, a seguire la #MotoGP su @Moto_it aggiornamenti in… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Qatar 2021 in DIRETTA: Valentino Rossi Morbidelli e Bagnaia in pista dalle 13.40 - #MotoGP #Qatar… - DAZN_IT : Sguardi da battaglia ?? Ora torniamo a correre: prove libere delle tre classi LIVE dalle 11.50 su #DAZN ??? #MotorZN… -