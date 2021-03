Vanessa Incontrada | sui social scrive “sei una …” il web incredulo chiede spiegazioni e lei corregge il tiro

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 25 marzo 2021)è una bravissima attrice molto amata che ha regalato al suo pubblico dei ruoli davvero molto intensi e significativi. E’ un’artista versatile perché canta molto bene, recita in modo altrettanto egregio, e poi è un’ottima conduttrice, sciolta e a suo agio in quel ruolo. L’abbiamo vista diversi anni fa a Zelig, indimenticabile in coppia con Claudio Bisio ma anche più recentemente al fianco di Gigi D’Alessio.fa una gaffe quandosui“sei una …” Qualche giorno fa,, che è molto attiva sui, ha scritto una frase che i suoi follower non hanno capito e per la quale le hanno chiesto...