Contro l'epidemia funzionano solo le zone rosse. Il monito di Battiston (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Riaprire ora? "Sarebbe come ignorare la prescrizione del medico e sospendere l'antibiotico al terzo giorno solo perché è scesa la febbre. Bisogna aspettare di essere guariti per smettere la cura", risponde Roberto Battiston intervista da la Repubblica. Secondo il fisico sperimentale sui numeri del Covid, il punto è che "a otto giorni dall'inizio delle zone rosse, l'indice di contagio Rt è sceso vicino a 1, come ci si aspettava. Il problema è che anche quando scenderà sotto l'unità continueremo a trovarci in una condizione molto rischiosa" e "può bastare davvero poco perché riparta l'incendio". Tant'è che "un mese fa è successo con la variante inglese che ha preso il sopravvento: in una settimana Rt è balzato da 0,9 a 1,16. È stato necessario, purtroppo con una reazione che doveva essere più tempestiva, ... Leggi su agi (Di giovedì 25 marzo 2021) AGI - Riaprire ora? "Sarebbe come ignorare la prescrizione del medico e sospendere l'antibiotico al terzo giornoperché è scesa la febbre. Bisogna aspettare di essere guariti per smettere la cura", risponde Robertointervista da la Repubblica. Secondo il fisico sperimentale sui numeri del Covid, il punto è che "a otto giorni dall'inizio delle, l'indice di contagio Rt è sceso vicino a 1, come ci si aspettava. Il problema è che anche quando scenderà sotto l'unità continueremo a trovarci in una condizione molto rischiosa" e "può bastare davvero poco perché riparta l'incendio". Tant'è che "un mese fa è successo con la variante inglese che ha preso il sopravvento: in una settimana Rt è balzato da 0,9 a 1,16. È stato necessario, purtroppo con una reazione che doveva essere più tempestiva, ...

