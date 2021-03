Nel garage di Fernando Alonso i gioiellini dei motori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel garage di Fernando Alonso si possono trovare dei veri e propri gioiellini del mondo dei motori. Il pilota spagnolo campione del mondo di Formula Uno nel 2005-2006, oltre ad aver guidato in pista macchine molto potenti, ha avuto il piacere di guidare diverse vetture altrettanto prestanti. Alonso F1: entusiasmo e grinta per ricominciare Nel garage di Fernando Alonso, quali le macchine del pilota? Fernando Alonso ha una vera e propria passione per i motori, ma questo già si sapeva e il campione l’ha ampiamente dimostrato con le proprie prestazioni in pista. Non solo però le vetture da corsa fanno parte della vita del pilota della Scuderia Alpine, bensì anche automobili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Neldisi possono trovare dei veri e propridel mondo dei. Il pilota spagnolo campione del mondo di Formula Uno nel 2005-2006, oltre ad aver guidato in pista macchine molto potenti, ha avuto il piacere di guidare diverse vetture altrettanto prestanti.F1: entusiasmo e grinta per ricominciare Neldi, quali le macchine del pilota?ha una vera e propria passione per i, ma questo già si sapeva e il campione l’ha ampiamente dimostrato con le proprie prestazioni in pista. Non solo però le vetture da corsa fanno parte della vita del pilota della Scuderia Alpine, bensì anche automobili ...

Advertising

AleAntinelli : Aprile 1999. Semif Uefa: 0-0 tra Marsiglia e Bologna. Partita diciamo spigolosa (al ritorno finirà in rissa). Nel g… - mindgap_1 : @aa_emme @byoblu @MessoraClaudio Miocuggino ha la PlayStation 7 nel garage, giuro! Però non posso fartela vedere - izquierdolau : RT @gponedotcom: L'omaggio a Fausto Gresini in Qatar: la sua foto nel box del team: L'immagine di Fausto vittorioso sulla Garelli campeggia… - pakiito36 : RT @gponedotcom: L'omaggio a Fausto Gresini in Qatar: la sua foto nel box del team: L'immagine di Fausto vittorioso sulla Garelli campeggia… - aoiy_21 : RT @gponedotcom: L'omaggio a Fausto Gresini in Qatar: la sua foto nel box del team: L'immagine di Fausto vittorioso sulla Garelli campeggia… -